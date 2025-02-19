Литовские таможенники перехватили партию контрабандных белорусских сигарет на €5,6 млн

Литовские таможенники перехватили крупнейшую партию контрабандных белорусских сигарет стоимостью €5,6 млн.

Как сообщает таможня Литвы, в ночь с 12 на 13 февраля на трассе А1 недалеко от города Вевис с целью проверки были остановлены два грузовика, перевозившие 2520 коробок белорусских сигарет. Водители заявили, что везут из Вильнюса в Польшу пульверизаторы.

Автомобили отправили в пункт пропуска «Мядининкай», где при осмотре машин таможенники обнаружили за коробками с пульверизаторами замаскированные сигареты.

Начато расследование. Обоих водителей — граждан Литвы и Беларуси — задержали. Позже по решению суда белоруса арестовали на два месяца, литовца — на месяц. Таможенники предполагают, что сигареты могли везти из Латвии.

Это самый крупный арест контрабандных сигарет на литовской таможне в этом году.