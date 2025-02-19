В Польше заработал онлайн-сервис для борьбы с бюрократией и поддержки бизнеса

В Польше заработал новый онлайн-сервис SprawdzaMy.com, призванный сократить бюрократические барьеры и упростить ведение бизнеса. Об этом сообщают польские медиа.

Инициатива появилась по итогам встречи премьер-министра Дональда Туска с предпринимателями, во время которой глава правительства предложил владельцу InPost Рафалу Бжоске представить инициативы по дерегуляции.

Рафал Бжоска – один из самых известных и успешных польских предпринимателей. Он является основателем InPost – крупнейшей частной почтово-логистической компании в Польше, которая стала пионером рынка автоматизированных почтовых терминалов (пакоматов) и значительно изменила способы доставки товаров.

InPost известен своим инновационным подходом и эффективными решениями в логистике, что позволило компании обойти традиционную бюрократию в почтовых услугах и стать лидером отрасли. Именно этот опыт преодоления административных барьеров и оптимизации процессов стал причиной того, что Туск обратился к Бжоске с предложением возглавить инициативу по дерегуляции.

Платформа позволяет предлагать идеи для упрощения законов и административных процедур, оставлять отзывы о существующих барьерах в госуправлении и присоединиться к команде разработчиков реформ.

Сайт встречает пользователей слоганом «Дерегуляция: меньше барьеров, больше возможностей для Польши и поляков».

Авторы инициативы подчеркивают, что сложные законы и избыточная бюрократия тормозят развитие экономики и усложняют жизнь предпринимателям и гражданам. Они заявляют, что цель проекта – создание конкретных предложений, которые облегчат ведение бизнеса, упростят административные процедуры и повысят эффективность госаппарата.

«Мы используем передовые методы анализа данных, мнения экспертов и инновационные решения, чтобы предложить реальные реформы. Наша цель – построить простую, современную и удобную для граждан Польшу», – говорится на сайте.