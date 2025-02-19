За январь в Беларуси построено 2,4 тыс. новых квартир

В Беларуси в январе 2025 г. организациями всех форм собственности построено 2,4 тыс. новых квартир.

Как сообщает Белстат, введено в эксплуатацию 266,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 71,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 27% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 36,8 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 147,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 55,3% от общего ввода по республике.