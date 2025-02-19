Литовская таможня усилила контроль за транзитными грузовиками из Беларуси

Литовские таможенники усилили контроль за транзитными грузовиками, следующими из Беларуси и России. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси.

Согласно информации, обосновывают они это фиксированием увеличения случаев утечки топлива.

«Грузовики, управляемые водителями из третьих стран, часто выбирают нелогичные маршруты, останавливаются и перемещаются по Литве с непонятными целями. Из-за этого их транзитный путь занимает в несколько раз больше времени, чем следовало бы при оптимальном и логичном планировании маршрута», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте таможенной службы Литвы.

Теперь на литовских пограничных пунктах будет производиться измерение уровня топлива в топливных баках въезжающих и выезжающих грузовиков. Также будет усилено патрулирование в районах, где возможен незаконный сброс топлива.

При необходимости меры контроля могут быть расширены. Одно из предлагаемых решений - регулирование объемов импортируемого топлива, как это делают соседние страны — Латвия и Польша.

За незаконный сброс топлива литовской стороной предусмотрена ответственность в виде штрафов, конфискации топлива, а по решению суда могут быть конфискованы и сами грузовики.