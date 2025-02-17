Годовые продажи мобильных телефонов в Китае выросли в декабре на 22,1%

Поставки мобильных телефонов в Китае в декабре увеличились на 22,1% относительно того же месяца предыдущего года - до 34,528 млн единиц. Об этом сообщила Академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) при министерстве промышленности и информатизации.

В том числе в стране было продано 30,433 млн смартфонов с поддержкой сетей связи стандарта 5G, что на 25,8% больше, чем годом ранее. Таким образом, на них пришлось свыше 88% суммарного объема.

По итогам 2024 года поставки выросли на 8,7% - до 314 млн телефонов. Продажи 5G-смартфонов составляли 272 млн, увеличившись на 13,4%.

На китайском рынке в прошлом году появилась 421 новая модель телефонов (сокращение на 4,5%), из них с поддержкой 5G - 207 (снижение на 3,3%).

Китайские бренды продолжали доминировать на рынке: в 2024 году было поставлено 269 млн телефонов местных производителей (увеличение на 16,3%). При этом они выпустили 396 новых моделей (уменьшение на 2,5%).

Количество пользователей 5G-смартфонов в КНР превысило 1 млрд, число базовых 5G-станций - 4,25 млн.