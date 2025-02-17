В Индии конфисковали $190 млн в криптовалютах по делу BitConnect

Индийские власти изъяли криптовалюту на сумму около $190 млн, связанную с мошеннической схемой BitConnect. Об этом сообщает местное издание Indian Express.

В результате рейдов 11 и 15 февраля также конфисковали около $15 500 в рупиях, автомобиль и электронику.

Правоохранители проанализировали «сложную сеть транзакций» с участием множества криптокошельков. Часть операций проводили в даркнете.

В ходе расследования с использованием данных наземной разведки специалисты смогли выйти на помещения, где хранились устройства с доступами к цифровым активам.

BitConnect действовала с 2016 по 2018 год. Компания предлагала 40% месячного или 1% ежедневного дохода якобы за счет сделок торгового бота.

В январе 2018 года инвесторы подали против фирмы коллективный иск с обвинениями в организации финансовой пирамиды. Истцы заявили, что BitConnect не занималась трейдингом, а бонусы выплачивали за счет новых вкладчиков.

Ущерб от краха платформы составил $2,4 млрд. От деятельности пирамиды пострадало около 4 тыс. жертв из 95 стран.

В августе 2024 года индийские правоохранители арестовали местного жителя по подозрению в похищении двух сотрудников BitConnect и вымогательстве $125 млн в криптовалютах. По словам арестованного, таким образом он пытался вернуть свой вклад.