Последнее обновление: 16.02.2025 15:14

Бывший премьер-министр Маврикия арестован по делу об отмывании более $2 млн

Бывший премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот арестован по подозрению в отмывании около $2,4 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Комиссию по расследованию финансовых преступлений.

Отмечается, что детективы комиссии провели обыски в различных местах, в том числе в резиденции Жюгно, в ходе которых было изъято 114 млн маврикийских рупий (около $2,4 млн).

Адвокат Джагно сообщил журналистам, что его клиенту предъявлено обвинение в отмывании денег, но его клиент все отрицает.

Премьер-министр Маврикия Навин Рамгулам, пришедший к власти в ноябре прошлого года, поставил под сомнение точность правительственных данных, собранных предыдущей администрацией, и объявил о проведении аудита государственных финансов.

В прошлом месяце по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества правоохранители задержали бывшего главу Центробанка, который позже был освобожден из-под стражи под залог на период следствия.

Маврикий, архипелаг в Индийском океане, является оффшорным финансовым центром, который позиционирует себя как связующее звено между Африкой и Азией.



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