Сегодня после реконструкции на белорусско-польской границе открыли пункт пропуска "Берестовица". Об этом сообщил Государственный таможенный комитет Беларуси.

Согласно информации ГТК, на выездных каналах построены канальная система для грузовиков и отдельный канал движения для автобусов, модернизированы модули для размещения таможенников и пограничников. Также построен автобусный зал оформления и весогабаритный комплекс.

По словам председателя ГТК Владимира Орловского, если пограничный переход заработает, то пересекающие границу и служащие будут находится в более комфортных условиях.

"За счет расширения функциональных возможностей пункта пропуска таможенный контроль будет проводиться еще быстрее, соответственно, сократится время пребывания в пункте пропуска", - сказал он.

Отметим, что пограничный переход Берестовица-Бобровники остается закрытым с 10 февраля 2023 года.