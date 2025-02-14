Премьер-министр похвастался решенной задачей по обеспечению огурцами белорусов в межсезонье

Правительству удалось решить задачу по обеспечению белорусского рынка огурцами собственного производства в межсезонье. Об этом сегодня заявил премьер-министр Роман Головченко.

«Могу подтвердить, что, как мы и обещали, мы полностью обеспечили внутренний рынок в межсезонье в период огурцом. Цифры вы видели. особенно отрадно, что даже мы, когда формировали планы, то основывались на цифрах прошлых лет. Но с учетом того, что огурец отечественный стал более доступным, то белорусы в зиму этого года потребили в 1,6 раза больше, чем традиционно. Связано это опять-таки, наверное, с большей его доступностью и с ценой <...> Ну, и с ростом доходов населения. Люди могут больше покупать. Поэтому мы так заложили, ну, чуть больше, чем в планах, и на самом деле сделали это не зря», - сказал чиновник.

По его словам, избыток огурцов идет на экспорт.