МАГАТЭ проведет инвентаризацию ядерного материала в ОИЭЯИ-Сосны

МАГАТЭ проведет инспекции в научном учреждении "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны" (ОИЭЯИ-Сосны) физическую инвентаризацию ядерного материала. Об этом сообщил Департаментепо ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси (Госатомнадзор).

"19 февраля 2025 г. инспекторы агентства посетят научное учреждение "ОИЭЯИ-Сосны". В рамках инспекции запланировано проведение физической инвентаризации ядерного материала, проверка ведения отчетной документации", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Беларусь принимает очередные плановые инспекции МАГАТЭ в соответствии с соглашением о применении гарантий в связи с договором о нераспространении ядерного оружия (соглашение о гарантиях).

Государственное научное учреждение "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны" (ОИЭЯИ-Сосны) Национальной академии наук Беларуси расположено недалеко от Минска и занимается вопросами безопасного использования атомной энергии, развития ядерных и радиационных технологий.