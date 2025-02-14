Последнее обновление: 14.02.2025 10:16

Парламент Франции окончательно запретил одноразовые электронные сигареты

Французский Сенат в четверг, 13 февраля, проголосовал за запрет одноразовых электронных сигарет, завершив процедуру принятия закона в парламенте. Об этом сообщает Le Monde.

Законопроект о запрете одноразовых электронных сигарет был одобрен французским парламентом с окончательным голосованием в верхней палате – Сенате.

Автор инициативы, депутат Франческа Паскуини назвала это "большой победой" в битве "за здоровье наших школьников".

Для вступления закона в силу его еще должен подписать президент Эмманюэль Макрон, что может произойти в ближайшие дни.

В начале февраля законопроект одобрила нижняя палата французского парламента – Национальная ассамблея.

Эта мера является частью более широкой правительственной кампании по борьбе с курением.

Органы здравоохранения Франции утверждают, что хроническое потребление никотина особенно вредно для подросткового мозга и может побудить к употреблению других наркотиков.

Франция стала второй страной ЕС после Бельгии, которая ввела такой запрет в декабре 2024 года.



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