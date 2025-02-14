Власти Беларуси разрешили привлекать 17-летних трактористов к посевным и уборочным работам

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал изменения в закон "О дорожном движении", сообщает его пресс-служба.

Обновленным законом предусматривается увеличение максимально допустимой мощности двигателя для колесных тракторов и самоходных машин категорий C, D, E, F (с 80 до 110,3 киловатта), которые используются для выполнения сельскохозяйственных работ.

Кроме того, лица, достигшие семнадцатилетнего возраста, смогут получать право управления самоходными машинами сельхозназначения, а также колесными тракторами с двигателями мощностью до 110,3 киловатта (например, такими как "Беларус-1221").

"Это позволит активнее привлекать учащихся учреждений профессионально-технического образования к посевным и уборочным работам", - говорится в комментарии.