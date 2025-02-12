Baidu во 2-м полугодии выпустит ИИ-модель нового поколения

Китайский интернет-гигант Baidu Inc. во втором полугодии планирует выпустить ИИ-модель нового поколения. Об этом пишет CNBC со ссылкой на информированный источник.

Ожидается, что новая версия модели Ernie - 5.0 - будет включать "большие улучшения мультимодальных способностей". Мультимодальность предполагает возможность обработки различных типов информации, начиная от текста и заканчивая видео.

Глава Baidu Робин Ли ранее на этой неделе заявил, что стоимость эксплуатации ИИ-моделей за год может упасть более чем в 10 раз. В январе китайский ИИ-стартап DeepSeek выпустил модель R1, сопоставимую с разработками OpenAI, но требующую гораздо меньше аппаратных ресурсов.

"Если сократить себестоимость на определенный процент, то и ваша производительность вырастет на такой процент", - сказал он в ходе Всемирного правительственного саммита (World Governments Summit) в Дубае.

Baidu в марте 2023 года первой из крупных китайских технологических компаний выпустила чат-бота, похожего на ChatGPT. Он основан на модели Ernie и вначале пользовался популярностью, но впоследствии его потеснили разработки Alibaba и ByteDance.