В Беларуси в январе выдано более 300 разрешений на право использования радиочастотного спектра

ГП "БелГИЭ" в январе 2025 года выдало 307 разрешений на право использования радиочастотного спектра для эксплуатации новых базовых станций и увеличения радиочастотных каналов на действующих базовых станциях.

Как сообщает пресс-служба предприятия в Telegram-канале, в январе специалистами БелГИЭ выдано 27 разрешений на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации базовых станций в целях увеличения радиочастотных каналов на действующих базовых станциях стандартов GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G) и NB IoT.

Кроме того, с начала года выдано 280 разрешения на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации новых базовых станций, в том числе GSM (2G) в диапазонах 900/1800 МГц – 6; UMTS (3G) в диапазонах 900/2100 МГц – 96; LTE (4G) в диапазонах 800/1800/2600 МГц – 173; NB IoT – 5.