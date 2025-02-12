Китай уменьшит закупку оборудования для производства чипов в 2025 году

Закупки оборудования для производства микросхем в Китае снизятся в этом году после трех лет роста из-за избытка мощностей и ограничений из-за санкций США. Об этом сообщает Reuters.

По данным канадской исследовательской компании TechInsights, Китай был крупнейшим покупателем оборудования для производства микросхем по крайней мере в течение последних двух лет, приобретя оборудование на сумму 41 миллиард долларов и обеспечив 40% мировых продаж в 2024 году.

Но в этом году ожидается, что расходы Китая снизятся до $38 млрд, что на 6% меньше, чем в прошлом году, а его доля в мировых закупках упадет до 20%, что станет первым снижением с 2021 года.

Многие закупки Китая были накоплением запасов, поскольку США ввели санкции, пытаясь ограничить возможности Пекина получать доступ и производить микросхемы, которые могли бы способствовать развитию искусственного интеллекта для военных применений.

При этом китайские фирмы-производители микросхем продолжают прогрессировать, несмотря на усилия Вашингтона, например подсанкционная США компания Huawei в прошлом году выпустила усовершенствованный чип, применив более дорогие и трудоемкие технологии.