Приднестровский регион получил 26,5 млн кубометров газа из гранта ЕС

Компания «Энергоком» закупила около 26,5 млн кубометров природного газа для поставок в Приднестровский регион из гранта в размере €20 млн, предоставленного Европейским союзом, передает МОЛДПРЕС.

Закупка газа осуществлялась с 1 по 10 февраля в соответствии с заявками «Тираспольтрансгаза» и распоряжением Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Сделки по покупке проводились на фондовых биржах Румынии и Болгарии, а цена покупки составила около 57 евро/МВт-ч (или почти 600 евро/1000 м3), сообщили сегодня в «Энергокоме».

К покупной цене добавляются регулирующие сборы, другие налоги, а также расходы на логистику и транспортировку, которые в некоторых случаях могут достигать почти 25% от стоимости покупки.

При этом €20 млн, выделенные восточным районам из экстренного гранта, предоставленного Европейским союзом Молдове, были полностью использованы на закупку газа.

В «Энергокоме» пояснили, что данные об объемах предварительные и должны быть заверены оператором системы передачи.

Европейский союз выделил Молдове грант в размере €30 млн на закупку энергоресурсов, необходимых как потребителям на левом берегу Днестра, так и потребителям на правом берегу. В частности, речь идет о газе на сумму €20 млн для левого берега и электроэнергии на сумму €10 млн для потребителей правого берега.

С 1 января 2025 года российская компания «Газпром» необоснованно приостановила поставки природного газа «Молдовагазу», несмотря на наличие контракта до 2026 года, в результате чего потребители Приднестровского региона остались без природного газа и, следовательно, без отопления и горячей воды.