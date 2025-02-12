В Чехии бобры сэкономили стране более $1 млн

Бобры сэкономили чешским налогоплательщикам 1 миллион долларов, затопив заповедный бывший военный полигон, на котором планировалось строительство дамбы. Об этом агентству AFP рассказал представитель Чешского агентства охраны природы Богумил Фишер.

Еще в 2018 году в Чехии разработали проект по строительству барьера, который бы защитил реку Клабава и ее популяцию раков, находящихся под угрозой исчезновения, от осадка и кислой воды, которая разливается из двух соседних прудов.

Его реализация затянулась из-за переговоров по земле, которая долгое время использовалась военными как тренировочный полигон. Но в это время бобры начали строить собственную дамбу.

"Они создали водно-болотные угодья с бассейнами и каналами. Площадь примерно вдвое больше, чем планировалось", – рассказал AFP Фишер из Чешского агентства по охране природы.

Далее, по его словам, бобры перешли к балке, которая окружает пруды – там планировали построить небольшие дамбы, чтобы предотвратить разлив воды. Животные уже построили четыре дамбы и сейчас работают над другими.

По оценкам Фишера, экономия для чешского бюджета составила около 30 миллионов чешских крон, или 1,2 миллиона долларов.

"Это полноценный сервис, бобры абсолютно фантастические, и когда они находятся в зоне, где не могут нанести вред, то делают блестящую работу", – сказал он.