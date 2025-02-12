В Латвии предлагают запретить туристические поездки в Беларусь

В Латвии парламентская фракция "Нового Единства" подала поправки в Закон "О туризме", которые предусматривают запрет на туристические поездки в РФ и Беларусь. Об этом пишут местные СМИ.

Согласно представленным поправкам, поставщикам туристических услуг запретят предоставлять их на территории России и Беларуси.

Цель поправок – снизить риски возможных нарушений прав человека в отношении граждан Латвии, а также предотвращения их вербовки.

Законопроект будет касаться всех зарегистрированных в Латвии туроператоров.

Запрет предоставления туристических услуг в России и Беларуси будет реализован как часть уже введенных международных санкций против этих стран и будет направлен на предотвращение политических и экономических связей, которые могут способствовать агрессии или нарушением прав человека.

"Поездки в Россию и Беларусь сейчас являются вопросом безопасности, который создает проблемы как для самих туристов, так и для наших служб. Мы не можем допустить, чтобы туроператоры продолжали организовывать развлекательные поездки, и наши граждане в полных автобусах ехали в страны, которые не стесняются заявлять о желании оккупировать Латвию", – заявил депутат Сейма от „Нового Единства" Гатис Лиепиньш.

Он напомнил, что в прошлом году в России и Беларуси было арестовано более 30 граждан Латвии, но возможности латвийских учреждений помочь задержанным в этих странах крайне ограничены.

"Мы также не можем допустить вербовки граждан. Государство должно делать все необходимое, чтобы не только обеспечить безопасность своих граждан, но и предотвратить возможные угрозы и ущерб", – добавил Лиепиньш.