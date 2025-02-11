В Украине создадут полигон для тестирования технологий разминирования с использованием ИИ

Министерство обороны прорабатывает возможность создания в Украине испытательного полигона для тестирования новых технологий, используемых в процессах разминирования, в частности, с привлечением искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инициативу главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности обсудили в ходе встречи специалистов Минобороны, Минэкономики, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Программы развития ООН и других.

"Находящийся в распоряжении Минобороны полигон может стать уникальной платформой для проведения совместных исследований, испытаний и обучения", – подчеркнула представитель секретариата Национального органа противоминной деятельности полковник Ольга Дробот.

По ее словам, новейшие технологии и их развитие позволяют существенно ускорить процесс нетехнического обследования территорий, а затем гуманитарного разминирования, повысить безопасность деминеров и уменьшить риски для гражданского населения.

Кроме того, стороны обсудили новые подходы к анализу спутниковых и аэрофотосъемок для картографирования заминированных территорий. Речь шла также об использовании нейросетей для автоматического распознавания минных полей и интеграции современных алгоритмов искусственного интеллекта в процессы планирования и безопасного разминирования.