Украина наращивает оборонительные возможности на границе с Беларусью

Украина создает инженерные сооружения на границе с Беларусью и наращивает свои оборонительные возможности. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире украинского телемарафона.

"Это направление для нас остается источником угрозы. Это направление является приоритетным для наращивания оборонительных возможностей, в том числе создавая инженерные укрепления. В приграничных областях обустраиваются и расширяются линии фортификационных укреплений", - сказал он.

По его словам, такие работы предпринимаются по всей протяженности границы с Беларусью, от Волынской до Черниговской областей, но на данный момент в районе границы нестандартных ситуаций и перемещения техники и личного состава нет.

В то же время со стороны Украины в районе находятся подразделения пограничников, Национальной гвардии, ВСУ.