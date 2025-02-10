Последнее обновление: 10.02.2025 18:13

Юрлицам и ИП в Беларуси разрешили интернет-торговлю ювелирными изделиями

Лукашенко 10 февраля подписал указ "О дистанционной торговле ювелирными изделиями через интернет-магазины", сообщает его пресс-служба.

"Документ принят в целях поддержки отечественной ювелирной отрасли, развития интернет-торговли ювелирными изделиями белорусского производства", - говорится в комментарии.

Согласно указу, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим соответствующие лицензии, разрешено торговать в интернете маркированными ювелирными изделиями белорусского производства.



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