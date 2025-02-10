Правила въезда в Великобританию изменятся с апреля 2025 года

С апреля 2025 года начнут действовать новые правила для поездок в Великобританию: въезжающие в страну должны будут получать платное электронное разрешение на въезд.

Стоимость электронного разрешения составит €20 евро, и процесс его оформления займет около трех дней, передает финская служба новостей Yle.

Для подачи заявления требуются фотография и паспортные данные, однако информация о рейсе или другие данные о поездке не нужны.

После вступления в силу нововведений обычный турист не сможет даже сесть на рейс в Лондон, если у него нет визы или он заранее не подал заявку на получение разрешения.

Великобритания остается одним из самых популярных туристических направлений в мире. По данным Национальной статистической службы Велкиобритании ONS, в 2023 году страну посетили 38 млн туристов.

Новые правила, как считают игроки рынка, могут снизить туристический поток.