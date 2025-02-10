В ЕС будут признавать цифровые документы украинцев

Украина успешно прошла тестирование интеграции цифровых документов граждан с европейским аналогом EU Digital Identity Wallet. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

EU Digital Identity Wallet (EUDI Wallet) – это цифровой идентификационный кошелек, разработанный ЕС для граждан, резидентов и бизнесов. Его используют для входа в государственные услуги, банковские сервисы, бронирования гостиниц и т.д. В цифровом кошельке можно хранить паспорта, водительские права, дипломы, сертификаты вакцинации и т.п.

"Уже скоро украинцы смогут пользоваться цифровыми документами за рубежом, а европейцы будут использовать свои в Украине. EUDI Wallet понадобится для многих жизненных ситуаций за границей — зарегистрировать SIM-карты, открыть счет в банке или показать документы в телефоне", - пояснили в Минцифре.

Интеграция EUDI Wallet и украинских персональных цифровых документов завершится к концу 2026 года.

В европейском электронном кошельке для украинцев будут доступны различные документы и услуги, например: подтверждение личности для государственных услуг онлайн, электронное водительское удостоверение, регистрация SIM-карты, открытие банковских счетов, электронная подпись, электронные рецепты.

Ожидается, что Украина станет единственным государством из 20 стран-участников, которое не является членом ЕС, где будут доступны услуги EUDI Wallet.