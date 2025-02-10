Последнее обновление: 10.02.2025 15:32

Агрегатор BestChange заблокировали на территории РФ

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту агрегатора криптовалютных обменников BestChange.ru на территории РФ. Об этом сообщила команда сервиса.

Согласно информации, агрегатор продолжает работу. Пользователям доступно официальное зеркало и расширения для популярных браузеров.

«Расширение предоставляет доступ к основным инструментам мониторинга: с ним легко выбрать направление обмена, получить предложения и найти подходящий обменный пункт», - объяснили в BestChange.

Юристы занимаются вопросом разблокировки.

Агрегатор обменников BestChange неоднократно попадал под блокировки Роскомнадзора за распространение запрещенной информации о возможности купить биткоин и оплатить с его помощью определенные товары. Причем судебные заседания проводились в отсутствии стороны ответчика.

Ранее, в декабре 2020 года, BestChange удалили из реестра запрещенных сайтов РФ.



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