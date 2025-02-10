В BMW усомнились в легком переходе США на электромобили

Переход на электромобили в США не будет легким. Об этом заявил Financial Times член правления германской Bayerische Motoren Werke AG Йохен Геллер.

"Думаю, было бы наивным полагать, что движение в сторону электрификации - дорога с односторонним движением. Это будут "американские горки". Вот почему мы инвестируем в двигатели внутреннего сгорания. Мы инвестируем в современные подключаемые гибриды. И мы продолжим разрабатывать электромобили", - сказал Геллер.

По его словам, BMW сохраняет оптимизм в отношении продаж бензиновых и подключаемых гибридов в США даже в случае охлаждения спроса на электромобили в ближайшие несколько лет.

Геллер также отметил, что экономика КНР вряд ли вернется к тем взрывным темпам роста, которые изначально привлекли иностранных автопроизводителей на ее рынок.

"Но мы по-прежнему видим растущий рынок..., и поэтому наша амбиция определенно заключается в том, что мы хотим быть частью растущего рынка", - пояснил он.

При этом быстрый переход рыночной доли от зарубежных игроков к китайским на этом рынке не должен шокировать, считает топ-менеджер.

"Их автомобили очень хороши с технологической точки зрения. Но мы не боимся", - заверил он.

В 2024 году BMW продала 426 594 полностью электрических автомобиля, что на 13,5% больше показателя предыдущего года и представляет собой 17% общих продаж компании за минувший год. С учетом гибридов доля электромобилей в совокупных объемах реализации составила 24%.

Другой германский автопроизводитель - Porsche AG - на минувшей неделе сообщил о планах выпускать для повышения рентабельности новые модели автомобилей с двигателями внутреннего сгорания или подключаемых гибридов.