Последнее обновление: 09.02.2025 14:00

В Узбекистане около 30 государственных услуг передадут частному сектору

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил чиновникам до октября передать ряд государственных услуг частному сектору. Об этом он рассказал в пятницу на видеоконференции по вопросам развития сферы услуг.

За последние три года 27 видов государственных услуг были переданы на аутсорсинг частному сектору. Однако было отмечено, что министерствам еще предстоит проделать большую работу в этом направлении, сообщают узбекские СМИ.

Так, например, было отмечено, что агентство «Давактив» могло бы передать частному сектору услуги по проведению экзаменов и присвоению категорий риелторам и оценщикам, Комитет по туризму — услугу по выдаче квалификационных удостоверений гидам, а Агропромышленная инспекция — услугу по проведению обязательных осмотров сельскохозяйственной и специальной техники. Существует множество услуг, к которым предприниматели могут легко получить доступ в других министерствах и ведомствах.

В связи с этим должностным лицам поручено принять меры по передаче 11 государственных услуг в частный сектор до 1 марта и еще 18 — до 1 октября.

Каждому министерству было поручено подготовить предложения о том, какие услуги в рамках его системы можно было бы передать частному сектору, в том числе посредством аутсорсинга, а также о внедрении новых услуг. Определена ответственность конкурсной комиссии в этом отношении.

В связи с большим количеством вопросов со стороны предпринимателей относительно условий аренды или приватизации земельных участков и государственного имущества была поставлена задача разработать и опубликовать открытые, прозрачные и выгодные условия по данному вопросу.



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