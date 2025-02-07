В феврале после реконструкции откроется пункт пропуска "Берестовица"

На белорусско-польской границе завершается реконструкция пункта пропуска "Берестовица", его открытие пройдет уже в феврале. Это событие анонсировал на коллегии председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Владимир Орловский.

"Последнее обновление пункта пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе проводилось в 2007 году, сейчас завершается его реконструкция. Уже в этом месяце мы его откроем", - сказал Владимир Орловский.

По его словам, на границе с Литвой в июле 2024 года завершена реконструкция пункта пропуска "Лоша" и наполовину выполнены работы в пункте пропуска "Видзы".