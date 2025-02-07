Внешний интернет-шлюз Беларуси за 2024 год увеличился на 590 Гбит/с

В Беларуси ширина внешнего канала для доступа в сеть интернет за 2024 год увеличилась на 590 Гбит/с и составила на 1 января 2025 г. 4 220 Гбит/с.

Как сообщает Минсвязи и информатизации, на 1 января 2025 г. количество абонентов, подключенных по технологии пассивных оптических сетей (GPON), позволяющей обеспечить скорость передачи данных до 100 Мбит/с и выше, составило порядка 3 052,9 тыс. и увеличилось с начала года на 99,3 тысячи.

Всего количество абонентов стационарного широкополосного доступа к интернету составило 3 291,7 тыс. с приростом к началу года в 92,8 тыс. При этом уровень проникновения стационарного широкополосного доступа к интернету на 100 жителей составил 35,95 ед.

По состоянию на 1 января 2025 года общее количество абонентов сотовой подвижной электросвязи в республике составило 11 875 тыс. Уровень проникновения сотовой подвижной электросвязи в республике составил 129,7 абонента на 100 жителей. Сотовой подвижной электросвязью второго и третьего поколения охвачено 99,3 процентов и 98,6 процентов территории республики соответственно, на которой проживает 99,9 процентов населения.

Активно развивалась сеть сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE и услуги на ее основе.

За январь-декабрь 2024 года охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE составил 99,0%.

Развитие сетей сотовой подвижной электросвязи третьего и четвертого поколения обеспечивает стабильный рост абонентов беспроводного широкополосного доступа к интернету: количество абонентов беспроводного широкополосного доступа к сети по итогам 2024 года составило 9 740,5 тыс. с проникновением услуг в 106,38 ед. на 100 жителей.

На сегодня лицензию в области электросвязи имеют 164 оператора электросвязи.

Основным направлением развития сети электросвязи РУП «Белтелеком» является завершение процесса переключения абонентов на программно-аппаратную IMS-платформу, что позволяет предоставлять абонентам весь спектр современных телекоммуникационных услуг по одной абонентской линии. На конец отчетного квартала к IMS-платформе было подключено 3 806,1 тыс. абонентов с приростом к началу года в 33,2 тыс.