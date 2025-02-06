Указ о расширении полномочий местных чиновников в Беларуси могут подписать к 1 марта

Усилить полномочия власти на местах решено указом, который может быть подписан уже к 1 марта. Об этом заявил журналистам Дмитрий Крутой, который возглавляет администрацию Лукашенко.

По его словам, на совещании большинство участников предложило Лукашенко принять изменения усиливающие "полномочия власти на местах " в форме указа, а не закона.

"<...> большинством участников было внесено предложение <...> вернуться к указу, подписать его максимально быстро. Ключевые обоснования следующие: все-таки указом №1 объявлен Год благоустройства. И сейчас на уровне районов формируются масштабные планы, связанные с проведением соответствующих мероприятий. Для оперативности, естественно, документ нужен быстрее. Учитывая, что на уровне председателей районов появятся новые полномочия и новые возможности по привлечению абсолютно всех субъектов хозяйствования, нашего населения, граждан к этому процессу, естественно, нормативно нужно оформить все это гораздо быстрее", - пояснил Крутой, которого цитируют госСМИ.

Он также рассказал о кадровом блоке и планируемой работе с частным сектором, отметив, что новации, касающиеся полномочий в сфере кадров, не претерпели существенных изменений по сравнению с теми предложениями, которые звучали еще на прошлом совещании.

"Председатель райисполкома будет согласовывать руководителей территориальных органов всех министерств и ведомств (кроме КГБ), руководителей ключевых организаций района всех форм собственности по перечню, который утвердит сам исполком", - заявил Крутой.

Он уточнил, что в таких перечнях не будет "мелочевки" наподобие руководства парикмахерской или небольшой аптеки.

"Это перечень компаний, организаций, которые есть в районе и которые действительно влияют с точки зрения бюджетных доходов, инвестиционной активности и занятости населения. Ключевые действительно субъекты (их руководители - прим.) будут согласовываться с руководителем райисполкома", - пояснил глава администрации.

Что касается работы с частным сектором, то и сейчас председатели райисполкомов довольно неплохо взаимодействуют с его представителями.

Но, например, стоит вопрос участия организаций частного сектора в мероприятиях по благоустройству. Под это определение подпадает много направлений, которые в том числе предполагают финансово емкие затраты.

Но в то же время для организаций, которые будут тратить ресурсы на те или иные объекты благоустройства, сделаны налоговые послабления. Они будут иметь право включать эти затраты во внереализационные расходы. Наряду с этим Лукашенко поручил предусмотреть, чтобы все было сбалансировано на нормативном уровне без возможностей ухода от налогообложения в какие-то серые схемы под видом благоустройства. Дмитрий Крутой заверил, что специалисты, которые будут дорабатывать документ, постараются исключить такую возможность.