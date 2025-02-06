Работники почты бастуют в Германии на фоне спора по зарплате

Немецкие почтальоны и работники почтовой службы Deutsche Post объявили забастовку в четверг на фоне спора по заработной плате. Об этом сообщает dpa.

Ограниченные забастовки являются последними в серии трудовых акций, организованных профсоюзом Verdi с целью добиться повышения заработной платы и дополнительных оплачиваемых отпусков для работников почты.

Ни одна из забастовок не привела к остановке почтовой связи в Германии, но доставка некоторых посылок и писем была задержана в результате забастовок.

Профсоюз Verdi требует повышения зарплаты на 7%, а также трех дополнительных выходных для всех работников почты, ссылаясь на рост стоимости жизни и необходимость восстановиться после увеличения рабочей нагрузки. Профсоюз также требует предоставить членам Verdi четвертый дополнительный отпуск.

Deutsche Post считает эти требования экономически невыполнимыми, учитывая сложные экономические условия, долговременное снижение объемов пересылки писем и необходимость делать значительные инвестиции в новые системы.

По данным боннской логистической компании DHL, материнской компании Deutsche Post, возможности для повышения заработной платы очень ограничены.

Коллективные переговоры продолжатся в среду.