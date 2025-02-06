Министр обороны Израиля поручил подготовить план выезда палестинцев из Газы

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подготовить план, который будет включать варианты выезда жителей сектора Газа в соответствии с предложением президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Times of Israel.

По его словам, страны, критиковавшие еврейское государство за операцию в анклаве, обязаны принять палестинцев на своей территории.

«Жителям Газы должна быть предоставлена свобода выезда и эмиграции, как это практикуется во всем мире. 'Хамас' использовал жителей Газы в качестве живого щита и построил инфраструктуру террора в самом сердце, а теперь держит их в заложниках, вымогая у них деньги, используя гуманитарную помощь и не позволяя им покидать Газу», - сказал Исраэль Кац.

Предполагается, что жители сектора Газа смогут «эмигрировать в любую страну, согласившуюся их принять». Среди потенциальных направлений Исраэль Кац перечислил Испанию, Ирландию, Норвегию, выдвигавших «ложные обвинения» относительно действий Израиля в анклаве.

План, который подготовит ЦАХАЛ, должен предусматривать выезд через наземные переходы и «особые условия» для поездок морским и воздушным путем.

После встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп заявил, что сектор Газа перейдет под контроль Вашингтона, который займется его «экономическим развитием». Президент США также выступил за переселение палестинцев в другие страны. Идею раскритиковали ООН, Саудовская Аравия, а также страны Европы. В МИД Израиля в ответ на критику Газу назвали провальным экспериментом.