В Беларуси хотят расширить полномочия местных властей в отношении частного сектора

Лукашенко сегодня собрал совещание по вопросам совершенствования правового регулирования статуса председателя исполкома базового уровня, сообщает его пресс-служба.

"Сегодня мы должны окончательно обсудить все вопросы, касающиеся повышения роли районных и городских исполкомов, так называемого базового уровня, и их председателей", - отметил пенсионер, открывая совещание.

При этом Лукашенко продолжает настаивать на расширении полномочий местных властей в отношении частного сектора. Ранее вопрос выносился на заседание президиума ВНС, тогда шла речь о подготовке указа. Было решено реализовать его нормы через закон. Теперь Лукашенко принесли проект нового документа.

"Законопроект подготовлен, представлен мне для внесения в Палату представителей. Давайте еще раз посмотрим, все ли насущные вопросы в нем отражены, устранены ли проблемы, которые сегодня мешают эффективному функционированию председателей рай-, горисполкомов. При этом хочу предупредить всех, что здесь не надо держаться за какие-то полномочия и свой статус наверху, чтобы не отдать какие-то полномочия туда, вниз. Это абсолютно неприемлемо. Мы должны исходить из позиций интересов нашего государства", - заявил Лукашенко.

По его словам, "повышение статуса председателей исполкомов базового уровня равно многократному усилению ответственности за развитие города и района".

"Я ставил вопрос, который был очень неоднозначно воспринят некоторыми категориями граждан, - об ответственности председателей исполкомов базового уровня за управление по всем направлениям, в том числе и частным сектором. А то у нас получается, что частник - это вообще не государство, это государство в государстве. А в то же время мы на частника очень рассчитываем, и их роль, особенно в производстве, также будет повышена. Ну так председатель райисполкома должен по основному своему функционалу управлять, требовать и нести ответственность одинаково как за частный, так и за государственный сектор. И это касается прежде всего кадров", - заявил Лукашенко.

Он уточнил, что это его "жестокое требование".

"От этого никто не должен уходить, рассуждая и болтая языком о каком-то либерализме. У нас кое-кто еще не наелся этого либерализма", - упрекнул Лукашенко.

Он напомнил, что идет Год благоустройства и пятилетка качества. Основная нагрузка при реализации поставленных задач ложится на регионы и их руководителей.

"И что, председатель райисполкома будет ходить кланяться к руководителям частного сектора, чтобы они, к примеру, эти задачи решали? Решения исполнительного комитета и председателя исполкома должны быть окончательными и обсуждению не подлежать. В плане функционала, который ложится на них", - потребовал пенсионер.

Лукашенко подчеркнул, что при обсуждении проекта документа следует окончательно определиться по его форме и содержанию, чтобы председатели были еще более мотивированы на результат и эффективно работали. Он поинтересовался, какими кадровыми, экономическими и другими полномочиями предлагается наделить местную власть, чтобы дать возможность решать злободневные вопросы и играть более заметную роль в развитии своего региона, нужен ли для этого проект закона или эффективнее будет все-таки работать указ.