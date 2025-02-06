Дания будет досматривать танкеры "теневого флота" РФ

Дания будет досматривать танкеры российского "теневого флота", экспортирующие нефть из РФ в обход международных санкций

Как говорится в опубликованном на сайте морского управления королевства заявлении, Дания усилит меры безопасности для танкеров, которые, по ее мнению, могут представлять опасность для экологии, мореплавания и моряков.

В ведомстве отметили, что приняли такое решение в ответ на "активность старых судов, перевозящих нефть через датские проливы".

"Контроль государства порта сосредоточен на танкерах, поскольку авария, связанная с повреждением или кораблекрушением танкеров, может иметь особенно далеко идущие последствия для безопасности, здоровья и окружающей среды", - говорится в сообщении.

Как отмечалось ранее, российский "теневой флот", численность которого оценивается Киевской школой экономики более чем в 650 судов, оказался в центре внимания в 2024 году не только из-за нелегальной транспортировки российской нефти, но и на фоне инцидентов с повреждением инфраструктуры в Балтийском море.

В частности, одно из судов "теневого флота" было заподозрено в умышленном повреждении подводного эстонско-финского энергокабеля Estlink-2 в Финском заливе в конце 2024 года. Поэтому европейские военные, разведслужбы и политики считают российский "теневой" флот существенной угрозой безопасности.