Последнее обновление: 06.02.2025 10:18

В Беларуси профинансируют переселение в сельскую местность безработных и их трудоустройство

В Беларуси профинансируют переселение в сельскую местность безработных и их трудоустройство. Об этом говорится в Инструкции о порядке и условиях оказания содействия в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом в другую местность, утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты № 101 от 12 декабря 2024 г.

Как сообщает пресс-служба ведомства, финансовая поддержка оказывается в размере 9-ти кратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на дату трудоустройства. С 1 февраля 2025 года она составляет 4 028,76 рубля.

Механизм реализации этой меры предусматривает заключение трехстороннего договора между органом по труду, занятости и социальной защите, безработным и нанимателем о переселении безработного и членов его семьи в связи с переездом на работу в другую местность, а также выплату денежных средств и осуществление контроля за выполнением договорных обязательств.

«Постановление принято в целях привлечения и закрепления кадров на селе, оказания дополнительной поддержки привлекаемым на работу в сельскую местность», - поясняется в комментарии.

Постановление вступает в силу с 7 февраля 2025 г.



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