В Беларуси подписан указ о страховании урожая сельхозкультур, скота и птицы в 2025 году

Лукашенко 4 февраля подписал указ № 48 "О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 2025 году", сообщает его пресс-служба.

Документом утвержден перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы, а также страховые тарифы по их обязательному страхованию с государственной поддержкой. Установлены проценты возмещения в 2025 году ущерба на пересев при гибели сельскохозяйственных культур, при гибели (падеже), экстренном убое (уничтожении) скота и птицы.

«Указ направлен на обеспечение страховой защиты производителей сельскохозяйственной продукции», - говорится в комментарии.