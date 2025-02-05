Сотрудников USAID отправят в административный отпуск после решения Трампа

Сотрудники USAID по всему миру будут отправлены в административный отпуск с пятницы, 7 февраля. Об этом сообщили на сайте агентства.

Согласно информации, 7 февраля 2025 года, в 23:59 по восточноевропейскому времени весь наемный персонал USAID уйдет в административный отпуск по всему миру.

Однако, как отмечается, исключением станет определенный персонал, ответственный за выполнение "критически важных для миссии функций", а также основное руководство и специально определенные программы.

Основной персонал, который, как ожидается, продолжит работу, будет проинформирован руководством Агентства до 15:00 четверга, 6 февраля.

Для персонала USAID, который сейчас работает за пределами США, агентство, в координации с миссиями и Государственным департаментом, сейчас готовит план, в соответствии со всеми применимыми требованиями и законами, согласно которому агентство организует и оплатит обратный проезд в США в течение 30 дней, а также обеспечит расторжение контрактов PSC и ISC, которые не будут признаны основными.

Агентство будет рассматривать отдельные исключения и продление срока возвращения на основании личных или семейных обстоятельств, соображений мобильности или безопасности либо по другим причинам.

Например, агентство будет рассматривать исключения на основе сроков школьного семестра иждивенцев, личных или семейных медицинских потребностей, беременности и других причин.

В администрации американского президента Дональда Трампа Илон Маск возглавляет усилия, направленные на закрытие USAID, выдвигая в его адрес все более жесткие обвинения. Сотрудникам агентства в понедельник, 3 февраля, приказали оставаться дома.

Между тем исполняющим обязанности руководителя USAID стал государственный секретарь США Марко Рубио, который 4 февраля заявил, что иностранная помощь должна продвигать интересы США, а не быть благотворительностью. Он заверил, что в администрации Трампа не собираются прекращать всю международную помощь.

По его словам, до заморозки администрация Трампа не могла ничего узнать о некоторых из программ, а USAID "отказывались что-то рассказывать".