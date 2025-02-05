Украина развертывает роботизированные подразделения в боевых бригадах ВСУ на фронте

Украина наращивает производство беспилотных наземных систем и развертывает полноценные робототехнические подразделения в составе боевых бригад Вооруженных сил. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в Facebook.

«Мы внедряем инновационные технологии в Силах обороны для сохранения наших воинов. Министерство обороны запускает проект, который позволит масштабировать применение беспилотных наземных систем в армии», - написал Умеров.

По его словам, Украина наращивает производство этих систем и развертывает полноценные робототехнические подразделения в составе боевых бригад ВСУ на передовой.

Кроме того, в основе этого проекта лежит опыт испытаний, которые проводились с лета 2024 года в сотрудничестве с военнослужащими.

«Беспилотные грунтовые комплексы доказали свою способность выполнять ряд боевых задач: осуществлять наступательные и оборонительные операции, оказывать материально-техническое обеспечение подразделениям, эвакуировать раненых с поля боя, минировать и разминировать территории», - добавил министр обороны.

Умеров отметил, что для создания робототехнических подразделений был учтен опыт бригад, которые используют такие системы на поле боя.

Также основными поставщиками наземных робототехнических комплексов являются ведущие украинские компании, которые адаптировали свою продукцию к условиям современной войны и рекомендациям боевых подразделений Сил обороны.

«Мы продолжаем трансформировать Вооруженные Силы Украины в современную армию, которая имеет технологическое преимущество над врагом. Наша цель – создать армию, где инновационные технологии помогают выполнять самые опасные задачи, спасая жизни наших защитников», – заключил он.

Ранее Минобороны кодифицировало и разрешило использовать линейку наземных робототехнических комплексов Gimli в подразделениях Сил обороны Украины.