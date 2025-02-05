Правительство Испании согласилось сократить рабочую неделю

Испанское правительство во вторник, 4 февраля, согласовало предложение крайне левой партии Sumar сократить рабочую неделю с 40 до 37,5 часов без изменения заработной платы. Об этом передает Reuters.

На еженедельном заседании правительство Испании одобрило сокращение рабочей недели до 37,5 в исполнительном декрете, подписанном лидером Sumar, вице-премьером и министром труда Иоландой Диас.

"Это предложение направлено на то, чтобы жить лучше, работать меньше и быть гораздо более продуктивными и эффективными в экономическом плане", – сказала Диас журналистам.

Решение еще должно быть одобрено парламентом Испании, где правительство во главе с премьером-социалистом Педро Санчесом не имеет четкого большинства и зависит от ситуативной поддержки нескольких меньших партий.

Партия каталонских сепаратистов Junts уже заявила, что против сокращения рабочей недели.

В свою очередь лоббистская группа работодателей Испании CEOE утверждает, что предложение правительства приведет к увеличению расходов испанских компаний и сделает их менее конкурентоспособными.