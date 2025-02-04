Последнее обновление: 04.02.2025 18:00

Профсоюзы Чехии готовы бастовать из-за поправки в Трудовой кодекс

Профсоюзы Чехии объявили предзабастовочное положение. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов.

Таким образом профсоюзные деятели реагируют на возможность предстоящего внесения поправок в Трудовой кодекс, которые позволили бы работодателям увольнять сотрудников без объяснения причин.

Депутаты от партий гражданских демократов (ODS) и TOP 09 предлагают добавить возможность увольнения по инициативе работодателя в категорию «гибких поправок».

По мнению представителей профсоюзов, предложение представляет собой беспрецедентную угрозу безопасности труда и принципиально ослабляет права работников.

Однако министр труда Мариан Юречка сообщил, что он не ожидает, что увольнение без объяснения причины имеет шансы быть одобренным. На прошлой неделе он назвал план профсоюзов провести забастовку «напрасным».



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