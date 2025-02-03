Власти Беларуси определили базовый социальный тариф на мобильную связь для населения. Это следует из интервью министра связи и информатизации Константина Шульгана, которое он дал БелТА.

"В него включены услуги телефонной связи, СМС и передачи данных. С 1 апреля этот базовый тариф будет введен у всех операторов сотовой связи, и все уже к этому готовы. Он включает в себя 200 минут, 50 СМС и 2 ГБ интернета. При обсуждении звучали различные цифры, но вместе с тем мы должны понимать, что это как раз базовый, можно сказать, усредненный тариф, который позволяет человеку нормально общаться. Стоить он будет приблизительно 12 рублей", - рассказал Константин Шульган.

По его словам, стояла задача создать базовый социальный тариф, но никто не запрещает потом изменить в лучшую сторону те технические параметры, которые есть.

"Будем смотреть, насколько он востребован, как наши абоненты оценят его. Несмотря ни на что, такой тариф должен быть", - добавил чиновник.

В августе прошлого года был принят указ № 335 "Об оказании услуг сотовой подвижной электросвязи", который определил требования к качеству связи, к покрытию и в том числе к финансовой стороне вопроса (каждый оператор будет тратить не менее 20% прибыли на развитие сети).

Мобильные операторы с 1 апреля 2025 года должны будут предлагать населению обязательный социальный тариф с базовым объемом услуг сотовой связи.

В этот тариф должно входить определенное количество минут для звонков во все сети в Беларуси, интернет-трафика, а также СМС. Также для мобильных операторов введут потолок по прибыли, которую они смогут закладывать при расчете стоимости базового социального тарифа.