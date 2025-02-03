ЕС планирует пересмотр конвенции о беженцах для упрощения депортации искателей убежища

Европейский Союз разрабатывает план пересмотра послевоенной конвенции о беженцах, которая запрещает странам отказывать искателям убежища на своих границах, что может стать одним из крупнейших изменений в миграционной политике за последние десятилетия. Об этом пишет " The Times.

В Европе растет консенсус относительно того, что Конвенция о статусе беженцев 1951 года, разработанная после Второй мировой войны и дополненная решениями европейских судов и Суда ЕС, больше не соответствует поставленным целям.

"Следует отметить, что эти принципы были разработаны после окончания Второй мировой войны и характеризовались совершенно иной геополитической ситуацией, чем сегодня", – говорится в дипломатическом документе, с которым ознакомилась The Times.

Конвенция 1951 года подписана 144 странами и определяет юридические обязательства для стран, закрепленные в фундаментальном принципе недопущения принудительного возвращения. Этот принцип устанавливает, что ни один искатель убежища не может быть возвращен в страну, где его жизни или свободе может угрожать серьезная опасность.

Этот принцип все чаще ставится под сомнение, поскольку за последнее десятилетие европейские страны пытались справиться с миллионами запросов на получение статуса беженца и вернуть искателей убежища, которым было отказано в предоставлении убежища.

Правительства стран ЕС обеспокоены тем, что национальные полномочия, которые позволяют "ограничивать применение" права на убежище, пока разрешены только в "чрезвычайных ситуациях", которые не учитывают "новую реальность", говорится в документе.

Документ, подготовленный Польшей и обсужденный министрами внутренних дел ЕС в прошлый четверг, предшествует новым предложениям этой весной по ускорению депортации неудачливых искателей убежища и депортации беженцев и других мигрантов, причастных к преступлениям.

Европейские правительства надеются, что эти меры "могут также стимулировать обсуждение этого вопроса на международном уровне", говорится в документе, что приведет к возможным юридическим изменениям в конвенцию, которые поддержат такие страны, как Великобритания и США.

Миграция доминирует на выборах в Германии, которые состоятся через три недели. 29 января в Бундестаге было принято предложение ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики благодаря голосам ультраправой "Альтернативы для Германии".

Голосование стало переломным, поскольку сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми.

Голосование привело к массовым протестам в Германии против сотрудничества консерваторов с ультраправыми.