В РФ хотят запретить предприятиям закупать импортное оборудование при наличии местных аналогов

Власти РФ могут запретить российским предприятиям закупать оборудование импортного производства при наличии российских аналогов. С таким предложением выступил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам совещания по развитию станкоинструментальной промышленности.

Как сообщила пресс-служба правительства, в РФ запущен нацпроект "Средства производства и автоматизации", включающий федеральный проект по развитию станкоинструментальной промышленности. Объем финансирования нацпроекта в 2025 году составит 52 млрд рублей, сообщил Мантуров, отметив, что "сейчас ключевым моментом является оперативная контрактация".

"Заказчикам нужно с опережением формировать техзадания, обеспечить техническое сопровождение контрактов и отдавать безусловный приоритет в закупках российским станкам. Пока, к сожалению, много случаев приобретения импорта при наличии на рынке своих аналогов. Антон Андреевич (Алиханов, глава Минпромторга РФ), я считаю, что необходимо нормативно запретить приобретать иностранное оборудование при наличии российского", - цитирует пресс-служба кабмина первого замглавы правительства.

По итогам 2024 года производство станков в РФ увеличилось в стоимостном выражении на 40%, производство инструментов - более чем на 10%. Во многом загрузка производственных мощностей была обеспечена за счет заказа со стороны оборонно-промышленного комплекса.

"Пик программы модернизации производственных мощностей ОПК уже пройден и влияние данного фактора будет постепенно снижаться", - говорится в сообщении со ссылкой на Мантурова.