Турция в третий раз испытала баллистическую ракету "Тайфун"

Турция осуществила тестовый запуск ракеты малой дальности "Тайфун" с суши в Черное море. Об этом сообщило турецкое информационное агентство DHA.

Как отмечается, третий испытательный пуск турецкой ракеты "Тайфун" состоялся с аэродрома "Ризе-Артвин".

Испытания состоялись в 12:37 по местному времени. Во время испытания военным удалось успешно запустить ракету с суши в море.

Турецкая ракета "Тайфун" – баллистическая ракета малой дальности, разработанная на базе Bora турецкой государственной компанией Roketsan. О существовании и разработке этой ракеты стало известно лишь в октябре 2022 года, после ее первого испытания, завершившегося успехом.

Точные тактико-технические характеристики ракеты держат в секрете. Компания Roketsan также не опубликовала никакой информации о реальных ТТХ. Ракета принята на вооружение в октябре 2023 года вооруженными силами Турции.