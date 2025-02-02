В Иране представили новые образцы вооружений

Иран в воскресенье продемонстрировал новую баллистическую ракету "Этемад" и систему ПВО "Бавар 373" президенту страны Масуду Пезешкиану. Об этом сообщает Tasnim.

Согласно информации, новая система ПВО имеет радиус действия до 300 км, способна отслеживать 60 целей и работать с шестью целями одновременно.

Презентация прошла на выставке Аэрокосмической организации при Министерстве обороны Ирана.

Ранее на этой неделе Иран продемонстрировал съемки с подземной базы крылатых ракет, а также представил ракету "Кадр 380", которая способна поражать цели на дистанциях, превышающих 1000 км, при том, что для управления ей необходим лишь один человек.