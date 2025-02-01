Белорусская железная дорога (БЖД) в 2024 году перевезла почти 62 млн пассажиров. Об этом сообщил начальник БЖД Валерий Веренич 31 января на технико-экономическом совете.

Как сообщает пресс-центр БЖД, через интернет и мобильное приложение было продано 11,7 млн электронных билетов на поезда с нумерованными местами. Это на 8% выше, чем в 2023 году.

Погрузка грузов в прошлом году составила 74,6 млн тонн, что на 2,7% больше, чем в 2023 году, в том числе на 6,8% больше во внутриреспубликанском сообщение. Объем перевозки грузов составил 100,3 млн тонн. Число перевезенных БЖД контейнеров превысило 1,6 млн тонн.

В 2025 году БЖД планирует наращивать объемы погрузки, контейнеризации, развивать новые сервисы и маршруты для клиентов, продолжить модернизацию инфраструктуры и обновление парка грузовых и пассажирских вагонов и тягового подвижного состава.