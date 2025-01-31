В Беларуси скорректирован коэффициент изменения стоимости капстроений физлиц

Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 8 от 22 января 2025 г. скорректирован коэффициент изменения стоимости принадлежащих физлицам капитальных строений (зданий и сооружений (их частей), в том числе жилых домов, садовых домиков, дач, жилых помещений (квартир, комнат), нежилых помещений, хозяйственных построек, гаражей, иных зданий и сооружений, включая не завершенные строительством, машино-мест.

Согласно документу, размер коэффициента на 1 января 2025 г. составляет 1,1347 (ранее – 1,1013).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.