Германия сохранит проверки на границах

Германия сохранит временные проверки на своих границах "до тех пор, пока внешняя защита границ действительно не начнет действовать". Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, которая 30 января находилась в Варшаве на встрече министров внутренних дел стран ЕС, где обсуждали миграционную политику.

"Мы будем сохранять пограничный контроль до тех пор, пока внешняя защита границ действительно не начнет действовать", – сказала Фезер, которую цитирует dpa.

Однако она настаивала на том, что "Шенгенская зона в какой-то момент снова будет иметь открытые границы".

Министр пообещала своим коллегам из ЕС, что Германия будет продолжать действовать в соответствии с законодательством ЕС и своей конституцией.

"Европа может положиться на это федеральное правительство", – сказала она.

Действующие проверки на внутренних сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией продолжаются до 15 марта.

Накануне Бундестаг незначительным большинством в 348 голосов против 345 принял инициативу консервативного ХДС, которая не имеет юридически обязывающего действия. В частности, она предусматривает "постоянный пограничный контроль" и "полный отказ от всех попыток нелегального въезда", в частности со стороны искателей убежища.

Комментируя эту инициативу, министр внутренних дел Люксембурга Леон Глоден выступил против пограничного контроля на внутренних границах ЕС.