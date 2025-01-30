Последнее обновление: 30.01.2025 18:29

США готовят более жесткие ограничения экспорта чипов Nvidia в Китай

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточения ограничений на экспорт чипов Nvidia Corp. в Китай. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что пока обсуждения находятся на ранней стадии, поскольку новая команда еще определяет основные направления своей политики.

США могут расширить запрет на поставки чипов H20, которые Nvidia разработала специально для китайского рынка. Эти чипы являются упрощенной версией, созданной для соблюдения текущих ограничений на экспорт технологий в Китай. Они могут использоваться для разработки и запуска программ искусственного интеллекта.

Процесс принятия решения может занять время, поскольку администрация Трампа еще формирует ключевые ведомства.

Представители Nvidia выразили готовность сотрудничать с администрацией в вопросах, связанных с ИИ.



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