Литва передала Украине ПЗРК малой дальности

Литва передала Украине переносные зенитно-ракетные комплексы малой дальности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Литвы.

"Литва продолжает оказывать непрерывную военную поддержку Украине. В Украину прибыли переносные зенитно-ракетные комплексы малой дальности в комплекте с ракетами", - говорится в сообщении.

Запланированы поставки средств ПВО и противодронной обороны, боеприпасов и БПЛА литовского производства, "а также поддержка украинской оборонной промышленности посредством финансирования вооружений, произведенных в Украине".

Помимо этого, "Литва внесет свой вклад в Коалицию по разминированию, деятельность которой она возглавляет вместе с Исландией, а также в другие проекты, членом которых она является", включая обучение украинских военнослужащих и реабилитацию раненых солдат.

С начала войны Вильнюс оказал Киеву военную помощь на сумму более €767 млн.

"Общая поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и уже превысила полтора миллиарда евро", - добавили там.