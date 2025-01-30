Армения введет госгарантии для защиты прав туристов

Комитет по туризму Армении разрабатывает механизм государственных гарантий для защиты прав как местных, так и иностранных туристов. Об этом заявила председатель комитета Лусине Геворгян на пресс-конференции 29 января.

По ее словам, в настоящее время туристический сектор страны страдает от отсутствия прозрачности: многие поставщики туристических услуг работают без официальных договоров, ограничиваясь устными договоренностями, а оплата часто производится наличными без выдачи кассовых чеков. В результате при возникновении проблем защитить права туристов практически невозможно, пишет BMG.

Новая инициатива предполагает обязательное страхование туристических услуг. При покупке турпакета клиент будет автоматически застрахован от банкротства туроператора и других форс-мажорных обстоятельств.

Как отметила Геворгян, рассматриваются различные механизмы защиты - от страхования и банковских гарантий до создания специального фонда. В настоящее время проект обсуждается с международными донорами.

За 2024 год Армению посетили более 2,2 миллиона туристов, что демонстрирует снижение на 5,1%, или 120 тысяч человек по сравнению с показателями 2023 года, сообщает Комитет по туризму страны.

Основной поток туристов в декабре 2024 года пришелся на граждан России, составив 43,1% от общего числа посетителей. На втором месте оказались туристы из Грузии (13%), а замкнули тройку лидеров гости из Ирана (8,4%).